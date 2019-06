Copa Oro 2019 EN VIVO: horarios, fixture y tabla de posiciones de los grupos del torneo de la Concacaf | VIDEOS

TABLA DE POSICIONES | Copa Oro 2019 EN VIVO| Resultados ONLINE | EN DIRECTO. La Copa Oro 2019 está entrando a etapa de definición con los últimos partidos de la fase de grupos y el armado de las llaves de los cuartos de final del certamen que reúne a los mejores exponentes del Centro, Norte América y el Caribe.

Estados Unidos, actual campeón del certamen, México y Panamá, parten como favoritos para lograr el título de la Copa Oro 2019 que otorga un cupo al repechaje por la clasificación a la Copa Confederaciones de la FIFA que se celebrará el 2021 en Qatar.

Si estados Unidos revalida su título de campeón de la Copa Oro 2019, clasificará a la Copa Confederaciones. En caso sea otro el país que alce el título más importante a nivel de selecciones de Concacaf, se medirá en un repechaje ante los 'Yankees' por ser el representante de esta asociación en el torneo FIFA.

Sigue, minuto a inuto, todas las incidencias de la Copa Oro, aquí.

GRUPO A

Canadá 4-0 Martinica

Fecha: 15 de junio

Estadio: Rose Bowl, Pasadena

México 7-0 Cuba

Fecha: 15 de junio

Estadio: Rose Bowl, Pasadena

Cuba 0-3 Martinica

Fecha: 19 de Junio

Estadio: Broncos Stadium at Mile High, Denver

México 3-1 Canadá

Fecha: 19 de junio

Estadio: Broncos Stadium at Mile High, Denver

Canadá 7-0 Cuba

Fecha: 23 de junio

Estadio: Bank of America Stadium, Charlotte

Martinica 2-3 México

Fecha: 23 de junio

Estadio: Bank of America Stadium, Charlotte

GRUPO B

Haití 2-1 Bermuda

Fecha: 16 de junio

Estadio: Estadio Nacional, San José

Costa Rica 4-0 Nicaragua

Fecha: 16 de junio

Estadio: Estadio Nacional, San José

Nicaragua 0-2 Haití

Fecha: 20 de junio

Estadio: Toyota Stadium, Frisco

Costa Rica 2-1 Bermuda

Fecha: 20 de junio

Estadio: Toyota Stadium, Frisco

Bermuda 2-0 Nicaragua

Fecha: 24 de junio

Estadio: Red Bull Arena, Harrison

Haití 2-1 Costa Rica

Fecha: 24 de junio

Estadio: Red Bull Arena, Harrison

GRUPO C



Curacao 0-1 El Salvador

Fecha: 17 de junio

Estadio: Independence Park, Kingston

Jamaica 3-2 Honduras

Fecha: 17 de junio

Estadio: Independence Park, Kingston

El Salvador 0-0 Jamaica

Fecha: 21 de junio

Estadio: BBVA Compass Stadium, Houston

Honduras 0-1 Curacao

Fecha: 21 de junio

Estadio: BBVA Compass Stadium, Houston

Jamaica vs. Curacao

Fecha: 25 de junio

Estadio: Bank of California Stadium, Los Ángeles

Hora: 7:00 pm.

Honduras vs. El Salvador

Fecha: 25 de junio

Estadio: Bank of California Stadium, Los Ángeles

Hora: 9:30 pm.

GRUPO D

Panamá 2-0 Trinidad y Tobago

Fecha: 18 de junio

Estadio: Allianz Field, Saint Paul

Estados Unidos 4-0 Guyana

Fecha: 18 de junio

Estadio: Allianz Field, Saint Paul

Guayana 2-4 Panamá

Fecha: 22 de junio

Estadio: FirstEnergy Stadium, Cleveland

Estados Unidos 6-0 Trinidad y Tobago

Fecha: 22 de junio

Estadio: FirstEnergy Stadium, Cleveland

Trinidad y Tobago vs. Guyana

Fecha: 26 de junio

Estadio: Children's Mercy Park, Kansas City

Hora: 5:30 pm

Panamá vs. Estados Unidos

Fecha: 26 de junio

Estadio: Children's Mercy Park, Kansas City

Hora: 8:00 pm.

CUARTOS DE FINAL

Haití vs. Canadá

Fecha: 29 de junio

Estadio: NRG Stadium, Houston

Hora: 6:00 pm.

México vs. Costa Rica

Fecha: 29 de junio

Estadio: NRG Stadium, Houston

Hora: 9:00 pm.

1ro C vs. 2do D

Fecha: 30 de junio

Estadio: Lincoln Financial Field, Philadelphia

Hora: 4:30 pm.

1ro D vs. 2do C

Fecha: 30 de junio

Estadio: Lincoln Financial Field, Philadelphia

Hora: 7:30 pm.

SEMIFINAL



Haití/Canadá vs. México/Costa Rica

Fecha: 02 de julio

Estadio: State Farm Stadium, Phoenix

Hora: 9:00 pm.

1C/2D vs. 1D/2C

Fecha: 03 de julio

Estadio: Nissan Stadoum, Nashville

Hora: 8:00 pm.

FINAL



Ganador Semifinal 1 vs. Ganador semifinal 2

Fecha: 07 de junio

Estadio: Soldier Field, Chicago

Hora: 8:00 pm.

