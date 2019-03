Wilmar Roldán elaboró informe contra Alianza tras partido con River Plate

El árbitro del encuentro entre Alianza Lima y River Plate por la Copa Libertadores, el colombiano Wilmer Roldán, elaboró un informe contra el equipo blanquiazul.

Y es que el colegiado señaló que recibió insultos por parte de los hinchas de Alianza Lima, tras el pitazo final del encuentro jugado en el Estadio Nacional.

El gerente de marketing de Alianza Lima, Benjamín Romero señaló que RPP que desconocen si recibirán alguna sanción.

"Ya le hemos dado respuesta ese informe que, evidentemente, se desvía un poco de la realidad. No sabemos si podemos recibir penalidades, pero esperemos que no porque hay ciertas cosas que se no están teniendo en cuenta en ese informe. Por ejemplo, no habla sobre los insultos de Enzo Pérez hacia Pedro Gallese, que fue televisado. Ese tipo de cosas no fueron reportadas", dijo.