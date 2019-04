Vivas: "Junto con Alianza Lima somos los peores de la Copa Libertadores"

Alianza Lima y Sporting Cristal se encuentran entre los clubes a los que más goles les han anotado en la Copa Libertadores 2019 (los celestes comandan el ránking) y no han podido conseguir victoria alguna en el torneo, siendo los últimos en sus grupos.

Respecto a esto, el DT de los rimenses fue autocrítico en conferencia de prensa. “Jugar la Copa (Libertadores) no es fácil para nadie, a muchos equipos importantes a nivel de América les ha costado. Nosotros no somos los únicos que no tenemos buena performance en puntos, pero en realidad solo me importa Sporting Cristal”, señaló Claudio Vivas.

Pero esto no fue todo, pues además señaló que “Somos junto a Alianza Lima los peores equipos de fútbol peruano en Copa Libertadores”.

Este miércoles, Sporting Cristal se juega la vida ante Universidad de Concepción desde las 5:15 pm en el Estadio Nacional: "Mañana es nuestra última carta, son los 3 últimos puntos a jugar en casa y necesitamos hacer nuestro mejor partido de Copa Libertadores", indicó el argentino.

Video: Sporting Cristal

