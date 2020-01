Mira AQUÍ Fox Sports 2 GRATIS y Sigue EN VIVO Universitario vs. Carabobo EN DIRECTO ONLINE por la fase 1 de la Copa Libertadores, duelo de vuelta, este martes 28 de enero desde las 19:30 horas (de Perú y Colombia) desde el estadio Monumental. El equipo crema buscará una victoria o un empate (1-1 o 0-0) para clasificar a la fase 2 del certamen, donde espera Cerro Porteño. No te pierdas el MINUTO A MINUTO a través de ELBOCON.PE.

La previa del Universitario-Carabobo

El partido de ida quedó igualado 1 a 1, donde Jonathan Dos Santos marcó el gol con el que Universitario pudo rescatar un empate tras su visita a Venezuela. El conjunto venezolano tuvo a su portero, Ángel Hernández, como la gran figura del encuentro, salvando en innumerables ocasiones a Carabobo.

Esta vez, Universitario podrá contar con Brayan Velarde, quien fue una de las bajas por lesión en el encuentro de ida. Además, Gregorio Pérez deberá definir quién va desde el arranque en el ataque crema, si es Alejandro Hohberg o Luis Urruti.

Este será el encuentro de Universitario previo a su debut en la Liga 1 2020 Torneo Apertura contra Melgar, que se llevará a cabo el próximo viernes 31 de enero desde las 15:30 horas en el Monumental de la UNSA.

¿Cómo ver Fox Sports 2 EN VIVO?

Señal Satélite

DirecTV (Argentina, Uruguay, Chile, Perú, Colombia, Ecuador y Venezuela): Canal 608 (SD) y 1608 (HD)

Dish (México): Canal 332 (SD) y 832 (HD)

Sky (México y República Dominicana): Canal 555 (SD) y 1555 (HD)

Tigo (Bolivia, Paraguay y Colombia): Canal 402

Movistar TV (Chile, Perú, Colombia y Venezuela): Canal 480 (SD), 490 (SD) y 891 (HD)

Claro TV (Chile y El Salvador): Canal 179 y 479

Señal Cable

Claro TV

Chile: Canal 179 (SD) y Canal 479 (HD)

Perú: Canal 62 (SD)

Colombia: Canal 514 (SD) y Canal 1514 (HD)

Ecuador: Canal 86 (SD) y Canal 586 (HD)

Panamá: Canal 306

El Salvador: Canal 43 (Analógico) y Canal 211 (Digital)

Honduras: Canal 49 (Analógico) y Canal 211 (Digital)

Guatemala: Canal 306

Movistar TV (Perú): Canal 502 (SD) y Canal 745 (HD)

Tigo

Paraguay: Canal 107 (SD) y Canal 717 (HD)

Bolivia: Canal 504 (SD) y Canal 712 (HD)

Guatemala: Canal 29 (Analógico), Canal 306 (Digital) y Canal 723 (HD)

Colombia: Canal 28 (SD) y Canal 242 (HD)

Cablevisión

Argentina: Canal 25 (Analógico) y Canal 107 (Digital/HD)

Uruguay: Canal 50 (Analógico), Canal 108 (Digital) y Canal 714 (HD)

¿Cómo y dónde ver FOX Sports En vivo desde una app?

1. Fox Sports Esta cadena internacional tiene un aplicativo denominado Fox Sports App el cual te permite ver en vivo y en directo todos los partidos de la Copa Libertadores minuto a minuto desde tu teléfono celular. Para descargar esta aplicación puedes hacerlo desde App Store/Google Play. Los canales habilitados son Fox Sports | Fox Sports 2 y Fox Sports 3.

2. DirecTV: Aquí podrás tener partidos en vivo, repeticiones, resultados en directo y es una aplicación exclusiva solo para los clientes de DIRECTV a través de Fox Sports | Fox Sports 2 y Fox Sports 3. Para poder tener esta aplicación puedes descargarlo desde App Store ó Google Play solo ingresando el usuario y contraseña que le brinda el proveedor de cable.

Horarios en el mundo para ver Universitario vs. Carabobo

Perú: 19:30 horas

Venezuela: 20:30 horas

Argentina: 21:30 horas

Uruguay: 21:30 horas

Brasil: 21:30 horas

Chile: 21:30 horas

México: 18:30 horas

Estados Unidos (Miami): 19:30 horas

Estados Unidos (Los Angeles): 16:30 horas

España: 1:30 am (miércoles 29 de enero)

Japón: 9:30 am (miércoles 29 de enero)

¿Cuál será el once de Universitario?

Con Carvallo en el arco, Aldo Corzo, Federico Alonso, Nelinho Quina e Iván Santillán en la línea defensiva, el popular ‘Goyo’ espera mantener su arco en cero. En el medio campo, la dupla de Armando Alfageme y Jesús Barco se mantendrán ya que Rafael Guarderas está lesionado.

En el ataque, Alberto Quintero y Alejandro Hohberg serán los encargados de los extremos del campo, Donald Millán como enganche y Jonathan Dos Santos como único hombre de ataque en el elenco ‘merengue’.

Más canales en el mundo

Argentina: Fox Sports Cono Sur, FOX Play Sur

Australia: beIN Sports 1, beIN Sports Connect, Kayo Sports

Barbados: FOX Play Sur

Bolivia: Fox Sports Cono Sur

Brasil: SporTV

Bulgaria: MAX Sport 4

Canadá: beIN Sports Canada, beIN SPORTS CONNECT Canada, beIN SPORTS en Español

Chile: Fox Sports Cono Sur, FOX Play Sur

Colombia: FOX Play Sur, Fox Sports Cono Sur

Islas Cook: Sky Sport 7 beIN Sports

Croacia: Arena Sport 2

Curacao: FOX Play Sur

Ecuador: FOX Play Sur, Fox Sports Cono Sur

Fiyi: Sky Sport 7 beIN Sports

Indonesia: Mola TV

Internacional: Facebook Live, Bet365

Kiribati: Sky Sport 7 beIN Sports

Marshall Islands: Sky Sport 7 beIN Sports

Nauru: Sky Sport 7 beIN Sports

Nueva Zelanda: Sky Sport 7 beIN Sports, beIN Sports Connect New Zealand

Paraguay: Fox Sports Cono Sur

Perú: Fox Sports Cono Sur, FOX Play Sur

Portugal: Sport TV2, Sport TV LIVE

Samoa: Sky Sport 7 beIN Sports

Islas Salomón: Sky Sport 7 beIN Sports

Timor-Leste: Mola TV

Tonga: Sky Sport 7 beIN Sports

Trinidad y Tobago: FOX Play Sur

Tuvalu: Sky Sport 7 beIN Sports

Estados Unidos: beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS, Fanatiz USA

Uruguay: FOX Play Sur, Fox Sports Cono Sur

Radios que transmitirán el Universitario-Carabobo

RPP Noticias 89.7 FM y 730 AM, mientras en Trujillo es 90.9 FM y 790 AM. Además, Radio Capital con la emisora 96.7 FM y 1470 AM y Exitosa Deportes 95.5 FM. La que también transmitirá el duelo por la Copa Libertadores es Radio Ovación en sus 620 AM.

¿Cómo va la venta de entradas?

La hinchada jugará un papel bastante importante en el duelo de vuelta de la fase 1 de la Copa Libertadores y, por ahora, se han vendido más de 35 mil entradas para el encuentro contra Carabobo.

Los sectores que se han agotado son Norte y Oriente Lateral (sectores A y B), mientras que aún quedan localidades a la venta para Sur, Oriente Lateral (E y F) y todo occidente.

Precios del Universitario vs Carabobo

Sur: S/25

Oriente Lateral (E y F): S/50.00

Oriente Central: S/70.00

Occidente Lateral (A y B - E y F): S/70.00

Occidente Central: S/100.00

