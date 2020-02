Universitario vs. Cerro Porteño: Hincha crea carta y pide permiso para salir de su trabajo a las 3pm para ir al Monumental [FOTO]

La pasión que genera el fútbol algunas veces hace que los hinchas inventen cualquier tipo de motivo para apoyar al club de tus amores desde el mismo campo. Es así como un hincha de Universitario de Deportes viene protagonizando un viral en Facebook con la ‘excusa’ perfecta para acudir al Estadio Monumental para el duelo de los cremas ante Cerro Porteño por la Copa Libertadores 2020.

‘El motivo del presente es poder comentarle que el día 05 de febrero me estaré retirando de la oficina a las 3pm debido a que mi equipo Universitario de Deportes jugará un partido trascendental por la Copa Libertadores y como hincha acérrimo que soy debo ir al estadio a alentar’, se lee en el Facebook viral que recorre las redes sociales como pólvora.

Eso no fue todo, el viral de Facebook se completa con el respectivo agradecimiento por parte del hincha de Universitario ‘Por las razones antes expuestas espero su consideración y no dude que al día siguiente vendré con más alegría y entusiasmo. ¡Y Dale U! Sin otro particular me despido de usted’.

Como se recuerda el primer duelo entre Universitario de Deportes y Cerro Porteño se realizará este 5 de febrero, en el estadio Monumental de Lima, desde las 5:15 p.m. y será arbitrado por el colombiano Andrés Rojas.

Mientras que la vuelta se realizará el 12 de febrero a puerta cerrada en el estadio la Nueva Olla de Asunción, debido a que Cerro Porteño arrastra una sanción de la Conmebol por prender pirotecnia en un partido con River Plate, en agosto de 2019.

