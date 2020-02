Varios hinchas se hicieron presentes en la concentración crema previo al Universitario vs. Cerro Porteño por Copa Libertadores, esto fue valorado por el plantel por ello algunos jugadores- incluido el técnico Gregorio Pérez- que decidieron acercarse a ellos para agradecerles por el apoyo mostrado.

Universitario vs. Cerro Porteño: Gregorio Pérez se juntó con hinchas cremas previo al choque por Copa Libertadores | Video Renzo Bravo de Rueda GEC

Gran cantidad de hinchas de Universitario llegaron a los exteriores del hotel Bourbon de Luque para darle su apoyo al cuadro comandado por Gregorio Pérez, algunos arribaron desde Lima y otros eran peruanos que radican hace algunos años en el país ‘guaraní’.

“Mis jugadores creen en lo que pueden dar, pero también son conscientes de sus virtudes, es un equipo muy solidario, más allá de las falencias que podamos tener, no me cabe duda que entregarán todo. Siempre se tiene que tener cuidado para tratar trabajar esos detalles”, comentó Pérez en la conferencia de prensa realizada un día antes del Universitario vs. Cerro Porteño.

#Universitario Hinchas cremas, algunos que vinieron de Lima y otros residentes hace varios años en Paraguay, visitaron y les desearon lo mejor a los jugadores para el duelo de mañana contra Cerro Porteño. @elbocononline pic.twitter.com/ca3HoOV3aO — Renzo Bravo de Rueda (@Renzobrch) February 11, 2020

El Universitario vs. Cerro Porteño se jugará sin público porque la Conmebol sancionó el estadio General Pablo Rojas, conocido como ‘La Nueva Olla’, debido al uso de bengalas y fuegos de artificiales durante el compromiso ante River Plate en la Copa Libertadores 2019.

