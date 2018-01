Universitario: Técnico del Oriente Petrolero lanza advertencia

Respeta la historia de Universitario de Deportes. El técnico de Oriente Petrolero, Néstor Clausen, confía en sus dirigidos y anhela sacar un resultado positivo en el duelo para tener opciones reales de avanzar a la segunda fase de la Copa Libertadores.

Escribe: Martín Chilo Espinoza - (@martinchilo85)

Estamos haciendo hincapié en nuestra idea de juego y ver que con que armas vamos atacar a Universitario de Deportes. Yo tengo respetos a mi adversario, pero trabajo en mi equipo. Haremos un juego para sorprenderlos, indicó Clausen.

El popular Negro está enterado de los problemas de Universitario de Deportes y siente que eso no influirá en la eliminatoria. A pesar que la U no puede contratar, Pedro no ha sentido la presión, porque ve el buen trabajo con las divisiones menores, sostuvo.

El estratega de Oriente Petrolero continúo: "El hecho de iniciar la serie como locales no nos afecta, tenemos que jugar tranquilidad para alcanzar los tres puntos".

El estratega siente que el poderío de Universitario de Deportes no se verá diezmado tras las partida de Alberto Quintero, Alexi Gómez y Luis Tejada. "La partida de ellos no afectará su nivel. Estoy seguro que Pedro Troglio está trabajando para resolverte este asunto", finalizó.

LEE ADEMÁS