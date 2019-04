Tres frases insólitas de Vivas tras goleada que sufrió Cristal

¿Qué djo profe? El director técnico de Sporting Cristal, Claudio Vivas ha sido duramente cuestionado luego de la conferencia de prensa que brindo tras la goleada sufrida por Cristal a manos de Olimpia en el marco de la tercera fecha de la Copa Libertadores 2019.

El estratega argentino se mostró confuso a la hora de explicar la dura caída del elenco celeste y en un momento arremetió contra un periodista tras indicarle que no "entiende nada" de lo que había manifestado en el inicio de la conferencia.

Aquí te dejamos un resumen de tres frases que Vivas dejó tras la caída rimense:

¿Cristal jugó pensando en Ayacucho FC?

"No es excusa ni mucho menos, pero también tenemos un compromiso dentro de 48 horas. Tenemos que pensar en defender la punta el día sábado. Teníamos que repartir las dos posibilidades. Obviamente, teníamos mucha ilusión, no le podíamos dar una alegría a nuestra genete. Hay que mirar para adelante y prepararse para lo que sigue"

Vivas confuso

"Ustedes (los periodistas) buscan un análisis fácil. Madrid ha jugado mucho tiempo por izquierda y Pretell es un jugador liviano que puede jugar en el costado o de doble cinco, pero eso no lo van a entender. Para tomar esa decisión tuvimos que ver 15 partidos de Olimpia, cosa que ustedes no hicieron".

Arremete contra periodista

"Lo único que hice es cambiar a los jugadores de posición, nada más, evidentemente no sirven las explicaciones porque usted no entiende. Usted no entiende porque yo le acabo de explicar que Mendieta es un número 10 jugando de la izquierda hacia el centro y usted me dice que el primer gol viene por culpa de eso. Viene por circunstancias del juego"

