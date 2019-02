El sufrimiento de U de Chile tras ser eliminados por Melgar [VIDEO]

La Universidad de Chile fue eliminada a manos de Melgar, que realizó un gran partido defensivo y pudo aguantar el 0-0 durante los 96 minutos que se disputaron en el Estadio Nacional de Chile.

La clasificación del equipo arequipeño dejó con un sabor amargo a los jugadores del 'Romántico Viajero'. "El equipo entregó todo, pero no pudimos concretar nuestras opciones", fueron las palabras de Gabriel Torres, delantero de la Universidad de Chile quien fue el primero en declarar luego de la eliminación de la Copa Libertadores 2019.

LA TRISTEZA DEL PLANTEL AZUL#LibertadoresxFOX Así se fue el equipo de @udechile a los camarines tras la eliminación a manos de @MelgarOficial en la segunda ronda del torneo continental.



Otro que lamentó la eliminación fue Frank Kudelka: "Lo que habría que hablar es del partido, para mí es frustrante no pasar, pero la verdad, se lo digo con respeto, si a partir de cada pregunta va a venir eso (si se irá), no voy a contestar, porque ya lo contesté. Ante lo herido que uno se siente, y lo frustrado, y responsable, tener que tener la paciencia y la voluntad de contestar eso, no sé si lo voy a tener", dijo el entrenador en conferencia de prensa.

