Sporting Cristal vs. Olimpia: día, hora y canal del último partido de rimenses

Que no sea el de despedida. Sporting Cristal no pudo sumar de a tres en su visita a Godoy Cruz en Mendoza y ahora tendrá que jugarse la clasificación en Asunción, Paraguay, ante Olimpia, en lo que significará el último partido del grupo C de la Copa Libertadores 2019.

Los rimenses tendrán que visitar el estadio Defensores del Chaco para buscar la hazaña: ganar y esperar otro resultado para saber si se mantiene con vida en la Copa Libertadores o si al menos logra asegurar su pase a la Copa Sudamericana.

El choque entre Sporting Cristal vs. Olimpia se jugará el próximo jueves 9 de mayo a las 5:15 de la tarde, hora peruana, en el estadio Defensores del Chaco de la capital paraguaya y será transmitido por Facebook Watch de la cuenta Conmebol Libertadores para todo el mundo.