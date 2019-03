Sporting Cristal vs. Godoy Cruz EN VIVO ONLINE por la Copa Libertadores

Sporting Cristal vs. Godoy Cruz | EN VIVO | ONLINE | chocan este martes 12 de marzo en el Estadio Nacional por la fase de grupos de la Copa Libertadores. El encuentro será transmitido por Fox Sports desde las 7:30 p.m. (hora peruana). Además, podrás seguirlo a través de elbocon.pe.

Sporting Cristal presentará un equipo muy ofensivo ante Godoy Cruz de Argentina, duelo correspondiente a la segunda fecha de la Copa Libertadores. Los celeste saldrán al campo del Estadio Nacional con la única intensión de conseguir sus primeros tres puntos del Grupo C para que los meta a la pelea por su boleto a la siguiente fase, donde también están Olimpia de Paraguay (próximo rival) y Universidad de Concepción de Chile.

Todo lo ven gol

En su último choque contra el ‘Campanil’, los rimenses demostraron que tienen un equipo con mucho gol, pues el duelo culminó 5-4. Por ello, tras corregir algunos errores en la parte defensiva, el comando técnico de La Florida habría decidido meter desde el pitazo inicial a Emanuel Herrera, Cristian Palacios y Christofer Gonzales, trío de atacantes que suman 7 goles entre Libertadores y el torneo Local.

Además, el club ‘cervecero’ llega a este compromiso con el envión anímico de ser el único líder de la Liga 1, tras vencer el sábado pasado a Unión Comercio.

No llegan bien

Por otra parte, la escuadra del ‘Bodeguero’ no llega en su mejor versión a Lima, ya que en sus últimos cinco presentaciones no ha logrado obtener triunfo alguno, además de no anotar gol alguno, hecho que preocupa al entrenador rival, Lucas Bernardi, quien espera que se les abra el arco a sus dirigidos

Sporting Cristal vs. Godoy Cruz: Posibles Alineaciones

Sporting Cristal: Patricio Álvarez; Johan Madrid, Renzo Revoredo, Omar Merlo, Jair Céspedes; Horacio Calcaterra, Jorge Cazulo, Patricio Arce; Fernando Pacheco, Emanuel Herrera y Christófer Gonzáles.

DT: Claudio Vivas.

Godoy Cruz: Roberto Ramírez; Jalil Elías, Diego Vera, Tomás Cardona, Luciano Abecasis; Ángel González, Juan Andrada, Fabián Henríquez, Juan Martín Lucero; Ezequiel Bullaude y Santiago García.

DT: Lucas Bernardi.