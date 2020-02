Luego de la incertidumbre por saber si el duelo entre Sporting Cristal y Barcelona de Guayaquil se jugaría con público o a puertas cerradas, finalmente, según informa ESPN Perú, el partido por la vuelta de la Fase 2 de Copa Libertadores 2020 sí se llevará a cabo con hinchas.

Según informa el citado medio, Onagi ha otorgado las garantías para que el encuentro entre Cristal y Barcelona de Guayaquil pueda jugarse con hinchas. Recordemos que incluso hubo todo un dilema por el duelo entre Perú y Brasil, pues García Pye afirmó que harían todo lo posible para que el debut de la selección peruana se de en el estadio Nacional.

#SportingCristal 🚨ATENCIÓN!

La DGIN otorgó las garantías y el partido de mañana entre @ClubSCristal y @BarcelonaSC VA CON PUBLICO en el Estadio Nacional!. @ESPNperu @SC_ESPN — Luccina A. (@Luccinaz) February 12, 2020

¿Cuál era el problema?

El estadio Nacional no contaba con el aval de Defensa Civil, pues en cuanto a infraestructura aún debían solucionar algunos problemas con la parte del techo del estadio. Además, no contaba con el certificado ITSE (Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones) y es esa la razón principal por la que aún no pueden confirmar al Coloso José Díaz como el lugar para albergar el Perú vs. Brasil.

De otro lado, Sporting Cristal contará con el regreso de su goleador, Emanuel Herrera, quien está totalmente recuperado de una lesión que lo alejó de las canchas en gran parte del 2019 y será una de las piezas fundamentales para buscar la remontada del 4-0 obtenido en Guayaquil.

También te puede interesar