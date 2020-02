Tal y como sucedió en el partido de ida, Fox Sports no transmitirá el Sporting Cristal vs. Barcelona por la segunda fase de Copa Libertadores 2020, la cadena de cable no presentará el duelo de vuelta de los celestes en el torneo continental ante los ecuatorianos, en ninguna de sus señales de cable, pero eso no quiere decir que los hinchas se lo perderán. El duelo será transmitido por Facebook.

Sporting Cristal juega el partido de vuelta por la segunda fase de Copa Libertadores 2020 ante Barcelona de Guayaquil, este jueves 13 de febrero desde las 19:30 horas, ante Barcelona SC en Guayaquil y los hinchas rimenses podrán seguirlo en la red social.

Recordemos que el partido de ida, Sporting Cristal cayó goleado por 4-0, por lo que los rimenses deberán hacer la hazaña si quieres seguir avanzando.

Para remontar la llave, Sporting Cristal deberá golear a Barcelona por una diferencia mayor a cuatro goles. De lo contrario, el cuadro celeste le dirá adiós al sueño de llegar a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

“Ojalá que el jueves vayan a apoyar, por más que hayamos perdido 4-0, nosotros vamos a salir a ganar y vamos a dejar bien el nombre de Sporting Cristal en casa. Nada es imposible”, arengó Emanuel Herrera, autor de un gol este domingo, en la victoria (3-2) sobre Cusco FC, por el Torneo Apertura de la Liga 1.

