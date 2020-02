El penal fallado por Rolando Blackburn en la definición entre The Strongest y Atlético Tucumán por la fase 2 de la Copa Libertadores dio de inmediato la vuelta al mundo. La forma en que ejecutó el disparo y lo fácil que le fue atajarla para el arquero argentino Lucchetti desataron un gran número de críticas hacia el exSporting Cristal.

A través de sus redes sociales, el atacante panameño pidió disculpas a toda la afición del tigre boliviano y lamento lo sucedido.

“Siento un dolor muy grande por haber fallado al club del que soy hincha y formo parte, por haber fallado a millones de hinchas y familias, incluyendo la mía. The Strongest es grande, más grande que un jugador y sabe levantarse de esta y peores caídas. Volví a The Strongest por que es mi familia y las familias se apoyan. Gracias a todos los que me apoyan, y a los que no, quiero decirles que lucharemos todos juntos para este año salir campeones”, escribió Blackburn en su cuenta de Twitter.

Como se recuerda, Rolando Blakcburn tuvo un paso por el fútbol peruano el 2017, donde vistió los colores de Sporting Cristal, jugando en total 10 encuentros y anotando en cuatro oportunidades.