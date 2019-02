"Si TAS da la Libertadores a Boca, en River nos reiremos 27 mil años"

El presidente de River Plate , Rodolfo D'Onofrio, aseguró que en el club se reirían durante 27.000 años si el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) otorgara Boca Juniors el título y el trofeo de la Copa Libertadores de 2018.

"Me sorprende que Daniel Angelici siga haciendo reclamos al TAS, no sé qué pretende con eso. ¿Te imaginas si el TAS les da la Copa? A los hinchas de Boca no les gustaría, y nosotros nos reiríamos durante 27 mil años seguidos", afirmó entre risas el presidente de River Plate.

D'Onofrio subrayó que “no hay ninguna posibilidad” de que le quiten el título a River Plate que logró vencer a Boca Juniors por 3-1 en el partido de vuelta de la final, jugado en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid, tras el empate 2-2 de la ida en la Bombonera de Buenos Aires.

Los directivos de Boca Juniors solicitaron que se les otorguen la Copa Libertadores por la agresión que sufrieron los jugadores del equipo cuando se trasladaban al estadio Monumental para jugar el encuentro de vuelta, que fue postergado por ese hecho y posteriormente se jugó en Madrid.