Alianza Lima tiene un grupo complicado en la Copa Libertadores 2019. De momento se sabe que River Plate, el vigente campeón del torneo e Inter de Porto Alegre, donde milita Paolo Guerrero y que terminó en la tercera ubicación del Brasileirao, serán sus rivales para la próxima edición del torneo.

Pese a que aún no se sabe si es que Paolo Guerrero llegará o no para algún duelo de la fase de grupos de la Copa Libertadores ante Alianza Lima, su madre, Doña Peta, ya sabe qué es lo que ocurrirá con el 'Depredador' en caso haya un gol contra los 'blanquiazules': "Si hay gol no va a celebrar, él lo tiene muy claro", dijo la mamá del jugador a Depor.

Paolo Guerrero cumple su suspensión de 14 meses impuestas por el TAS el próximo 23 de abril y, en caso lo permita el calendario, el 'Depredador' podría incluso jugar las últimas dos fechas de la fase de grupos.

Cabe recordar que el último equipo del grupo para Alianza Lima saldrá entre Palestino, Deportivo Independiente de Medellín, Sao Paulo o Talleres de Córdoba, donde milita otro peruano exAlianza Lima, Miguel Araujo.

