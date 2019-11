Para no creerlo. Los hinchas de River Plate y Flamengo ya están en Lima para ver la final de la Copa Libertadores en e estadio Monumental, muchos de ellos han llegado a la capital desde el día lunes y/o martes, sin embargo, hay otros que llegarán directo para el día del partido.

Este es el caso de Raúl Adolfo Desposito quien está viajando a Lima vía terrestre desde Argentina a Perú y en medio del camino ha perdido su entrada, sí, su boleto para ingresar al estadio Monumental el día sábado está perdido.

Así lo informó el periodista Willy Jakovcevic de Radio Monumental que solo cubre información del equipo de Marcelo Gallardo. “Atención Si alguien conoce a Raúl Adolfo Desposito que está viajando a Lima, que le avisen que se le cayó la entrada en la requisa de Jujuy Que se contacte por este medio para recuperarla”, escribió.

Hasta el momento no se conoce el paradero del hincha de River Plate, pues no se sabe si ya está en Lima y no se ha dado cuenta de que le falta lo más importante, su entrada, o es que da por perdido el boleto. El periodista tampoco ha informado si ya se comunicó con el dueño para hacerle entrega de su pertenencia.

