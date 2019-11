Deberán meter mano para que el campo del Estadio Monumental quede como una alfombra. Carlos Benavides, encargado de inspeccionar los estadios en el fútbol peruano, aseguró que si bien la cancha del coloso crema luce encendida, eso no significa que esté en las condiciones que pide la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) para jugar un partido de la importancia que disputarán River Plate vs Flamengo.

‘Todos sabemos perfectamente los requisitos de exige la Conmebol para este tipo de eventos y, luego de ver el gramado del Monumental, podemos decir que el grass está verde pero no cumple con los estándares para esta clase de compromisos. Por ahora está un poco acolchonado y, definitivamente, necesita una refacción para dejarlo en óptimas condiciones’, declaró Benavides para RPP.

Selección peruana | James Rodríguez encabeza lista de convocados de Colombia para amistoso en Lima

Foto: Ovacion

Incluso aseguró que lo más probable será cancelar todos los partidos programados o por programar en el Estadio Monumental hasta el día de la final entre River Plate vs Flamengo.

‘Sabemos que los partidos amistosos de la Selección Sub 23 han sido programados en el Monumental pero es muy probable que estos encuentros se jueguen en otra canchas, aunque eso lo tiene que definir y evaluar la FPF. Nosotros haremos las observaciones del caso y, seguramente, se pedirá que no se use esta cancha del Monumental hasta el partido final. Es poco tiempo lo que nos queda para hacer las mejoras y por ello hay que correr contra el tiempo para dejar un gramado óptimo’, agregó sobre las acciones que se tomarían a futuro con el Estadio Monumental.