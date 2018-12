​River Plate vs. Boca Juniors: Primeros ultras identificados en Madrid

Falta poco para comenzar a vivir la esperada 'final del mundo' entre Boca Juniors y River Plate, los dos equipos más populares de Argentina se verán las caras en el estadio Santiago bernabéu de Madrid debido a hechos vandálicos suscitados en territorio albiceleste, por ello la Conmebol decidió programarlo en Europa, pero esto no ha impedido que llegan los temibles ultras.

River Plate vs. Boca Juniors:Ultras son identificados

En Madrid las fuerzas de seguridad españolas intentan controlar a los barras bravas. Maximiliano Mazzaro, de Boca Juniors, ya fue deportado a Argentina, y uno de los barras con más poder en los 'xeneizes', Rafael Di Zeo, declinó a último momento viajar a Madrid, pese a que la Justicia le había permitido salir del país.

Sin embargo, cabe la posibilidad de que ultras menos conocidos de ambos clubes estén en el estadio del Real Madrid el domingo para el Superclásico. 'Es penoso que pueda ir un barra brava que acá tiene ciertas restricciones policiales y después el juez va y le permite una salida del país, es como que no se entiende lo que pasa en la Justicia argentina. Me parece una falta de respeto, me parece que no deberían entrar no solamente en el Bernabéu sino en ninguna cancha del mundo', indicó un hincha de River Plate.

Entre los hinchas que no pudieron viajar a Madrid a presenciar en vivo el partido en el estadio Santiago Bernabéu están los socios de River Plate que acudieron al Monumental y a los que el club se vio obligado a devolver el dinero de las entradas del duelo que debió disputarse el pasado 24 de noviembre.