River vs Boca: Maradona destroza a la Conmebol y AFA por la final [VIDEO]

Así como todos los hinchas del fútbol mundial, la nueva sede de la final de la Copa Libertadores entre River Plate y Boca Juniors es el estadio Santiago Bernabeu el próximo 9 de diciembre, ha sido criticada por todos. Pues la decisión de la Conmebol ha despertado una serie de comentarios de todo calibre en los medios de comunicación y las redes sociales. Una de las más comentadas fue la de Diego Maradona en una radio argentina.

"Yo quiero decirle a este Alejandro Domínguez qué carajo tengo que ver yo si mi familia quiere ir a ver un partido de Boca-River y tengo que llevarla a Madrid. ¿Qué cree que todo somos Macri? ¿Sabés lo que cuesta eso?", comentó el ex seleccionado argentino para Radio La Red.

Asimismo, el técnico de Dorados de Sinaloa no se guardó nada y siguió con sus fuertes declaraciones. "Después dicen que no hay plata para pagarle a Martino, que no le pagaron a Bauza... Pero hijo de p***. Poné seguridad y hacélo en la cancha de Vélez. Son la lacra del fútbol", agregó el '10'.

Por último, el popular 'Pelusa' siguió con las críticas y esta vez para la AFA. "No están capacitados para el cargo, loco. No me jod** que Domínguez va a hablar del fútbol del mundo. No me digas que el Chiqui Tapia, que tiene mas papada que el gordo Porcel, va a hablar del fútbol", finalizó el argentino.

TAMBIÉN LEE