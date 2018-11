River Plate vs. Boca Juniors EN VIVO ONLINE vía Fox Sports final de Copa Libertadores

River Plate y Boca Juniors definen la final de la Copa Libertadores desde el Monumental de Núñez este sábado 24 de noviembre a partir de las 2:00 pm (hora peruana) y podrás verlo a través de Fox Sports (por señal de TV) y ONLINE VÍA ELBOCÓN.PE.

River con una baja sensible

El conjunto 'Millonario' rescató un gran empate en su visita a La Bombonera. Lucas Pratto fue el gran héroe del partido, siendo fundamental para el gol de la igualdad y marcando el primero para River. En este encuentro volverá a ser titular, pues Ignacio Scocco se resintió de su lesión en el gemelo derecho y será una baja sensible para el esquema de Marcelo Gallardo.

Sin embargo, Marcelo Gallardo sí podrá contar con el capitán Leonardo Ponzio, quien estuvo ausente en el encuentro de ida debido a una lesión. Quien podría salir del esquema titular presentado en La Bombonera sería Martínez Quarta, para dejar a un lado la línea defensiva de cinco y jugarse el todo por el todo ante su gente.

Boca va por el golpe en el Monumental

No solo River Plate es el que tiene una baja. Boca Juniors no contará con una de sus grandes figuras, Cristian Pavón, quien no se ha recuperado de la lesión sufrida en el encuentro de ida. Por ello, Darío Benedetto -quien lo reemplazó en la ida- y Carlos Tévez son los dos nombres que asoman para la titularidad en el Monumental.

Un antecedente positivo para Boca Juniors de cara a la final en el Monumental, es que en sus últimas 3 visitas (por el torneo local) ha obtenido 3 victorias: 0-1 en el 2015, 2-4 en el 2016 y 1-2 en el 2017. ¿Se llevará la victoria esta vez?

Horarios en el mundo

En Perú, Ecuador y Colombia a las 2:00 pm

En Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay a las 4:00 pm

En Venezuela, Bolivia y México a las 3:00 pm

En Estados Unidos (Miami) a las 2:00 pm

En Estados Unidos (California) a las 11:00 am

En España, Alemania y Francia a las 8:00 pm

En Inglaterra a las 7:00 pm

Canales en el mundo para ver el 'Superclásico'

En Perú, México, Venezuela, Colombia, Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Ecuador por Fox Sports

En Estados Unidos por FOX Soccer Match Pass

En Alemania por DAZN, Sport1 + Germany

En Italia por DAZN Italy

En España por Movistar +

LEE ADEMÁS