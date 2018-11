Difunden audio de barra brava de River negando ataque a bus de Boca

La novela sigue en Argentina, luego del terrible espectáculo que regalaron al mundo en la final de Copa Libertadores 2018, donde atacaron salvajemente el bus de Boca Juniors, la policía de Buenos Aires detuvo a varios sospechosos entre ellos Héctor Godoy, uno de los cabecillas de la barra denominada 'Borrachos del Tablón', una de las más populares en River Plate.

Asegura que no armaron nada

La prensa argentina difundió un audio presuntamente atribuido a Héctor 'Caverna' Godoy, uno de los líderes de la barra brava de River Plate, en el que el ultra niega haber organizado el ataque a los jugadores de Boca Juniors como represalia por un registro en su casa.

'Quiero decir que por el allanamiento del día viernes, ocurrido en mi domicilio, me puse de inmediato a disposición de la justicia por intermedio de mi abogado. Explicaré ante quien corresponda lo secuestrado y allanado. Con respecto al episodio (del sábado) soy absolutamente ajeno a cualquier tipo de actuación que se me pretende imputar. Mando este audio con el fin de aclarar mi situación y desmentir (...) a los que me indican como el autor del lamentable episodio', se escucha en el audio difundido por el canal A24.

Este es el VERDADERO audio de Héctor Godoy, alias Caverna. Los q circularon durante el día son falsos. Es quien maneja Los Borrachos del Tablón desde 2009. Le encontraron $ 7 millones en su domicilio y 300 entradas para el partido. DICE QUE ES INOCENTE Dice vivir de changas

El Gobierno de Argentina y el de Buenos Aires apuntan a que el ataque de los aficionados de River Plate al autobús que trasladaba a los jugadores de Boca Juniors, que dejó varios heridos, fue organizado por los barras bravas (ultras violentos) y que tuvieron relación con la incautación el viernes pasado de 300 entradas para el encuentro y 7 millones de pesos (unos 180.000 dólares) en el domicilio de Godoy.