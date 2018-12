River vs Boca: Cristiano Ronaldo y la razón por la que no irá a la final

Sin CR7. La final de la Copa Libertadores entre River Plate y Boca Juniors en Madrid se quedó sin una de las máximas estrellas, pero no se trata de una baja para los equipos de Marcelo Gallardo o Barros Scheolotto, sino que en las últimas horas se había confirmado la presencia de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo al Santiago Bernabeu.

Sin embargo, este último no asistirá al coloso de los merengues porque, según el diario 'As' de España, el delantero portugués considera muy pronto su regreso al Bernabeu luego de su salida para ir a la Juventus. Asimismo, el citado medio de comunicación señala que la relación que tiene el portugués con algunos dirigentes del club todavía es algo sensible con Crisitiano Ronaldo.

Cabe resaltar que en el Santiago Bernabeu ya tenían un palco separado para Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, sin embargo el portugués finalmente no asistirá para evitar algún tipo de reacción desfavorable de los hincha 'madridista' que se pueden dar cita en la final de Libertadores.

