​River vs. Boca: Imitador de Gonzalo Núñez vaticinó final hace 2 años

Hoy en día el 'planeta fútbol', sobre todo el argentino, está pendiente por lo que será la final de vuelta en la Copa Libertadores 2018 entre River Plate vs. Boca Juniors. Pocos sabes que hace dos años un imitador del periodista Gonzalo Núñez vaticinó la 'final del mundo' con una narración colgada en YouTube.

River Plate vs. Boca Juniors

River Plate vs. Boca Juniors era la final que se imaginó Daniel Fernández durante su imitación de Gonzalo Núñez y el argentino, Mariano Closs. Dos años después esto es realidad, los dos equipos más populares de suelo argentino disputan una inédita final de Copa Libertadores.

Incluso se logra escuchar que el juez del partido era el peruano Víctor Hugo Carrillo, designado en la terna por la CONMEBOL para este River Plate vs. Boca Juniors catalogado como la 'final del mundo' por algunos hinchas.

Por otro lado el seleccionador interino de Argentina, Lionel Scaloni, también se dio tiempo para opinar del River Plate vs. Boca Juniors.que paralizará territorio albiceleste. 'El primer partido me sorprendió, fue muy abierto, me gustó la manera en que lo encararon los dos equipos y el resultado final es muy incierto. Eso está bueno para el espectáculo. Será lindo de verlo, espero que salga todo bien y que gane el mejor', comentó el DT que se prepara para enfrentar a México.

Boca Juniors y River Plate empataron a dos goles en la Bombonera en el duelo de ida de la final. El de vuelta, que coronará al campeón de la Copa Libertadores 2018, se disputará en el estadio Monumental de Núñez el sábado 24 de noviembre a las 3:00 pm (hora peruana).