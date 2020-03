La tercera es la vencida. Después de haber fallado dos penales en menos de 20 minutos, River Plate pudo por fin abrir el marcador en el choque que viene disputando ante Binacional. A los 38 minutos del primer tiempo, Milton Casco venció la resistencia de Raúl Fernández y puso el primer grito de gol en el Monumental de Núñez.

Fue el propio Casco quien empezó la jugada. Después de tirar una pared en diagonal con Ignacio Fernández se metió directamente al área del “Bi” y tras ver que no había jugadores peruanos para marcarlo decidió disparar al arco. A pesar que el remate no fue lo suficientemente potente, este paso bajo los brazos de Fernández, que no pudo evitar el primer gol argentino.