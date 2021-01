Marcelo Gallardo ha sido elogiado en las últimas horas a pesar de la eliminación de River Plate en las semifinales de la Copa Libertadores frente a Palmeiras. Los hinchas y los expertos destacaron el audaz planteamiento propuesto por el entrenador en la cancha del estadio Allianz Parque de Sao Paulo.

Pero, una de las personas más orgullosas con la labor de ‘Napoleón’ es, sin duda alguna, su padre. Máximo Gallardo también se unió a la avalancha de mensajes dedicados al técnico de los ‘Millonarios’. El progenitor del mundialista con la Albiceleste realizó una publicación en las redes sociales.

“Si tengo que decir algo, es solamente gracias. Gracias por hacerme sentir el padre más orgulloso del mundo. Gracias”, escribió el papá del ‘Muñeco’ Gallardo y añadió una imagen con uno de los firmados que dejó el estratega argentino en la conferencia de prensa posterior al choque.

La publicación de Máximo Gallardo, el padre del 'Muñeco' Gallardo. (Foto: Instagram)

El DT rival también aplaudió a Gallardo

Apenas concluyó la contienda, el portugués Abel Ferreira se acercó a Marcelo Gallardo para reconocer la superioridad de River Plate sobre Palmeiras en la semifinal de vuelta de la Copa Libertadores. La ‘Banda’ ganó 2-0 y estuvo cerca de igualar la eliminatoria y hasta de remontar en el global.

“Gallardo es mejor entrenador que yo y los jugadores de ellos tienen más experiencia que los nuestros. Pero la única forma de ganar experiencia es así: viviendo y pasando por situaciones como las de hoy (martes)”, declaró el estratega portugués, quien se unió al ‘Verdao’ en noviembre pasado para reemplazar a Vanderlei Luxemburgo.

La palabra del ‘Muñeco’

El DT de River Plate valoró el despliegue de sus futbolistas a pesar de no conseguir el resultado esperado. “Vengo a reconocer y a valorar a mi equipo, a mis futbolistas, que realmente me han hecho sentir totalmente representado, me han emocionado por la forma que jugaron. Me siento totalmente orgulloso por la postura con la que han enfrentado el partido”, indicó.

“Personalmente, lo que vi hoy de mi equipo me hace sentir totalmente orgulloso y dignifica absolutamente mi profesión. Son por estos momentos por los que realmente uno como entrenador elige esta profesión, y hoy me siento realmente orgulloso”, concluyó.