El estadio Monumental fue elegido por la Conmebol para albergar la final de la Copa Libertadores 2019. River Plate y Flamengo se enfrentarán en el recinto de Ate el próximo 23 de noviembre .

En un principio, el River Plate vs. Flamengo se iba a jugar en el Estadio Nacional de Santiago, cuya capacidad no alcanzaba los 50 mil espectadores. Sin embargo, con el cambio de sede al estadio Monumental, que tiene 80 mil personas de capacidad, se abre un abanico de aproximadamente 30 mil entradas para lo que no pudieron conseguir boletos en su momento.

Cuando el partido River Plate vs. Flamengo iba a ser todavía en Santiago, salieron a la venta las entradas para el partidos y los clubes tuvieron 12500 entradas en exclusiva para cada uno.

Ahora con un nuevo estadio con mayor capacidad, habrá que ver cuántas entradas más tendrá River Plate y Flamengo para su fanáticos que viajarán hasta Lima para ver al equipo de sus amores.

