River Plate podría ser eliminado de la Libertadores por culpa de Gallardo

Por otro lado, el solo uso del intercomunicador durante el partido ya es suficiente para que Marcelo Gallardo sea nuevamente sancionado y no pueda estar en la final de la Copa Libertadores.

Dirigentes do Grmio, Nestor Hein, Leonardo Lamachia e Carlos Amodeo denunciam Conmebol que Gallardo está no vestiário do River, mesmo suspenso @EsportesGZH pic.twitter.com/QdU0REHvRC