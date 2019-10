River Plate contra Boca Juniors | Marcó gol histórico y hoy vive alejado de todo: incluso no usa celular

Los duelos entre River Plate y Boca Juniors siempre han sido el escenario perfecto donde surgieron míticos personajes que quedaron perennes en el tiempo y que marcaron historia en uno de los duelos más importantes del fútbol mundial.Aquellos legendarios futbolistas, son los llamados "Heroes de los Superclásicos".

Uno de esos héroes es el ex jugador paraguayo Ricardo Rojas, quien fue uno de los autores de los goles más recordados por los hinchas "millonarios" y que puso fin a una racha negativa de River Plate acumulada por varios años.

Se jugaba el Torneo Clausura 2002 y los "millonarios" visitaban La Bombonera sin poder ganar tras siete años. Aquella sexta jornada puso fin al maleficio de manera categórica con un 3-0 a favor de los dirigidos por Ramón Díaz. El tercer gol que coronó la goleada ante los "Xeneizes" es considerado por los hinchas de River Plate como uno de los más hermosos ante el rival de toda la vida. Aquella noche nació la famosa "vaselina rojas", en honor al espectacular gol que anotó Ricardo Rojas, tras una exquisita definición que termino pasando por encima de la mirada atónita del arquero xeneize Roberto Abbondanzieri

Ya pasaron 17 años desde aquella mítica noche y el ex jugador paraguayo se encuentra alejado totalmente del fútbol y hasta de la misma tecnología. Pasa sus días en su ciudad natal, Misiones, donde disfruta del silencio y la naturaleza. El ex River solo utiliza la computadora para tareas muy necesarias y específicas. Utiliza un celular muy modesto (Nokia 1100), el cual solo cumple funciones básicas de recepción de llamadas y mensajes de textos. Casi no mira televisión y prefiere enterarse del acontecer diario a través de la radio. Eso si, nunca falta en sus rutina juntarse con los amigos del barrio para jugar un rato a la pelota y disfrutar de un asado.

Él afirma que no ve fútbol desde el 2006, año donde puso fin a su carrera como futbolista profesional con la camiseta de Belgrano de Cordoba. Desde ese momento se desvinculó totalmente del fútbol, llegando al límite de afirmar hace unos días en una entrevista que no no tenía idea de cuando se iba a jugar el superclásico argentino.