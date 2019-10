◁ Vía Radio La Red, Boca vs. River EN VIVO por la primera final de la Copa Libertadores en el estadio Monumental

Seguir la primera semifinal por Copa Libertadores 2019 AQUÍ | El River Plate vs. Boca Juniors EN VIVO ONLINE | Entérate cómo escuchar y ver este partidazo por el torneo continental en diversos canales y emisoras radiales para hoy 01 de octubre. El Bocón te llevará todos los detalles en la previa, durante y post partido que se empezará a jugar desde las 19:30 horas de Perú y Argentina 21:30 horas. Conoce cómo, cuándo y dónde se transmite el superclásico del fútbol argentino que definirá al finalista del torneo continental.

SIGUE MINUTO A MINUTO EL RIVER-BOCA EN VIVO

¿Qué canales y emisoras de radio transmiten en vivo el River - Boca?

El único medio oficial es Fox Sports Latinoamérica y todos sus derivados que tiene para los diferentes países en el mundo. Si te encuentras en Perú, las emisoras radiales que llevarán en vivo y en directo este partidazo son: RPP Noticias 89.7 FM y 730 AM (Lima), 90.9 FM y 790 AM (Trujillo); Radio Capital 96.7 FM y 1470 AM (Lima) Exitosa Deportes 95.5 FM (Lima) y finalmente Radio Ovación 620 AM.

Mientras tanto en Argentina las radios que transmiten en vivo este partidazo son: Radio La Red 910 AM, Radio ESPN 107.9 FM Capital Federal y Radio Redonda 100.3 FM La Plata.

Mira las app que transmiten en vivo el superclásico argentino:

1. Fox Sports Esta cadena internacional tiene un aplicativo denominado Fox Sports App el cual te permite ver en vivo y en directo todos los partidos de la Copa Libertadores 2019 minuto a minuto desde tu teléfono celular. Para descargar esta aplicación puedes hacerlo desde App Store/Google Play. Además también tienes los canales habilitados de Fox Sports, Fox Sports 2 y Fox Sports 3.

2. DirecTV: Aquí podrás tener partidos en vivo, repeticiones, resultados en directo y es una aplicación exclusiva solo para los clientes de DIRECTV a través de Fox Sports | Fox Sports 2 y Fox Sports 3. Para poder tener esta aplicación puedes descargarlo desde App Store ó Google Play solo ingresando el usuario y contraseña que le brinda el proveedor de cable.

3. Facebook Watch GRATIS (Libre)| América Latina (Brasil, Estados Unidos) | La cuenta oficial de la Conmebol Libertadores transmitirá EN VIVO y EN DIRECTO el partidazo desde el Monumental de Núñez. Esta transmisión online puedes verla totalmente gratis desde tu smartphone.

Más de la previa entre Boca y River:

River y Boca se enfrentaron en 30 ocasiones por competiciones de la Conmebol, con diez triunfos para el Xeneize, nueve para el Millonario y once empates, pero el último éxito de los auriazules fue en la primera semifinal de la Libertadores 2004. Desde entonces River ganó cuatro veces e igualaron en otros tres duelos.

El 'Muñeco' Gallardo, técnico de River Plate, es un experto en duelos decisivos mano a mano, con siete títulos internacionales desde que asumió en 2014, incluidas dos Libertadores.

¿Cómo van las cuotas en las Casas de Apuestas?

Casa | Resultado: River (local) - Empate - Boca (visita)

Te apuesto 2.00 - 3.20 - 3.25

Betsson 1.89 - 3.20 - 4.40

Inkabet 1.95 - 3.40 - 4.80

Betway 1.90 - 3.25 - 4.35

Bet365 1.83 - 3.20 - 4.50

Boca - River: probables alineaciones:

River Plate: Franco Armani, Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Javier Pinola, Milton Casco, Ignacio Fernandez, Enzo Pérez, Exequiel Palacios, Nicolás De la Cruz, Matías Suárez y Rafael Santos Borré. DT. Marcelo Gallardo.

Boca Juniors: Esteban Andrada, Marcelo Weigandt, Lisandro López, Carlos Izquierdoz, Emmanuel Mas, Iván Marcone, Nicolás Capaldo, Alexis Mac Allister, Sebastián Villa; Mauro Zárate y Ramón Ábila. DT. Gustavo Alfaro.

