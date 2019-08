River Plate: Así fue la crítica en Argentina al arbitraje de Víctor Hugo Carrillo | FOTO

River Plate sacó una victoria importante en la Copa Libertadores 2019 frente a Cerro Porteño, equipo dirigido por Miguel Ángel Russo, un 2-0 en la ida que los pone a un paso de la semifinal ansiada frente a Boca Juniors (que goleó 0-3 a LDU en Quito).

Eso sí, el partido tuvo varias jugadas polémicas y el Diario Olé realizó una crítica sobre los aciertos y el gran error del árbitro peruano Víctor Hugo Carrillo.

El gran acierto de Carrillo

En el análisis realizado por el periodista, resalta el acierto de Víctor Hugo Carrillo sobre la jugada del segundo penal: "Palacios, bien habilitado por el línea Bosio, queda mano a mano y toca la pelota hacia afuera al salir Carrizo, que saca las manos pero se lo lleva puesto con el cuerpo y lo baja. Este lo ve bien Carrillo, y el VAR al revisarlo no ve motivo para llamar al juez principal a que lo revea. También es correcto no amonestar a Carrizo, no es último y fue en disputa del balón", señala.

El único error de las cuatro polémicas

Quedó claro que los codazos de Enzo Péres debieron ser para expulsión: "A los 50’, Enzo Pérez salta con el codo sobre el cuerpo de Larrivey, falta no vista por el juez y que era de amarilla. Pérez ya estaba amonestado, pero el VAR no puede llamar por una acción de 2ª amarilla: sólo si cree que es roja directa", indicaron.

