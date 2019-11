River - Flamengo | Hincha llegó a concentración ‘millonaria’ con muñeco del presidente D’onofrio | VIDEO

Un hincha peruano seguidor de River Plate llegó hasta la concentración del cuadro ‘millonario’ para regalarle un muñeco al presidente del club, Rodolfo D’nofrio, con la intensión de obtener una entrada para el partido ante Flamengo y así poder disfrutar dela final de la Copa Libertadores en vivo. Las cámaras de Fox Sports lo vieron y no dudaron en unirlo a uno de sus enlaces diarios previo al partidazo.

‘Se lo voy a regalar personalmente, lo hice con una amiga. Si espero me apoye, pero si no me apoya igual se lo regalo’, declaró el hincha que tiene la ilusión de poder estar presente en el River - Flamengo durante uno de los enlaces en vivo de Fox Sports en la parte exterior de la concentración argentina en Lima.

River Plate nunca le ha ganado a Flamengo por la Copa Libertadores. Dos empates y dos derrotas conforman el historial de resultados entre ambos equipos, que solo se han medido en las ediciones de 1982 y 2018. Los dos primeros enfrentamientos se dieron en el 82 por las semifinales del torneo.

Pasaron 36 años para que River - Flamengo se volvieran a enfrentar por la Copa Libertadores, en la fase de grupos del torneo de 2018 y hubo sendos empates: 2-2 en el Maracaná y 0-0 en el Monumental. Los dos se clasificaron a octavos y el ‘Millo’ tuvo un final feliz al levantar el trofeo por cuarta vez.

La paternidad de Flamengo ante River Plate será puesta a prueba este sábado 23 de noviembre cuando el árbitro chileno Roberto Tobar dé el pitido inicial a las 15:00 horas en el estadio Monumental de Ate.

