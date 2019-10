River y Boca se vuelven a ver las caras en un clásico a muerte por las semis de la Copa Libertadores: síguelo aquí

SIGUE AQUÍ EL ENCUENTRO EN VIVO

▶ Fox Sports Sur y Fox Sports Premium [En Vivo] para ver Boca vs. River, primera semifinal de la Copa Libertadores 2019

Mira aquí Fox Sports Sur y Fox Sports PremiumEN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | No te pierdas el partidazo entre River Plate y Boca Juniors por la semifinal de ida de la Copa Libertadores 2019. El match se empezará a jugar desde las 19:30 horas de Perú y las 21:30 horas de Argentina. Elbocon.pe te llevará todos los detalles de este superclásico del fútbol argentino en el minuto a minuto que empezará desde las 19:00 horas.

La primera de las dos citas para los partidos de ida de la instancia será este martes en el estadio Monumental de Buenos Aires, donde se librará un River Plate y Boca Juniors que atrapa la atención especialmente porque es la reedición de la final del torneo del año pasado y en el escenario en el que no se pudo jugar por hechos violentos que forzaron la disputa del decisivo compromiso en Madrid.

River vs. Boca: ver Fox Sports 2 [EN VIVO] para seguir desde el Monumental el partido por Copa Libertadores 2019

¿Cómo ver Fox Sports 2 EN VIVO, ONLINE y EN DIRECTO? Aquí te contamos cómo seguir la transmisión del River Plate vs. Boca Juniors por la primera semifinal de la Copa Libertadores 2019, partidazo que se jugará hoy desde las 19:30 horas (hora de Perú) y 21:30 horas de Buenos Aires, Argentina. En esta nota encontrarás todos los detalles de lo que será este superclásico argentino a disputarse en el estadio Antonio Vespucio Liberti, más conocido como Monumental de Núñez. Además puedes seguir el minuto a minuto y todas las incidencias del cotejo en elbocon.pe.

◁ Vía Radio La Red, Boca - River EN VIVO por la primera final de la Copa Libertadores en el estadio Monumental

¿Qué canales y emisoras de radio transmiten en vivo el River - Boca?

El único medio oficial es Fox Sports Latinoamérica y todos sus derivados que tiene para los diferentes países en el mundo. Si te encuentras en Perú, las emisoras radiales que llevarán en vivo y en directo este partidazo son: RPP Noticias 89.7 FM y 730 AM (Lima), 90.9 FM y 790 AM (Trujillo); Radio Capital 96.7 FM y 1470 AM (Lima) Exitosa Deportes 95.5 FM (Lima) y finalmente Radio Ovación 620 AM.

Mientras tanto en Argentina las radios que transmiten en vivo este partidazo son: Radio La Red 910 AM, Radio ESPN 107.9 FM Capital Federal y Radio Redonda 100.3 FM La Plata.

▷ VER FOX SPORTS GRATIS y ESPN [EN VIVO] Mira la Champions League EN DIRECTO: canales y apps para seguir los partidos

EN DIRECTO | Hoy 01 de octubre del 2019 River Plate vs. Boca Juniors EN VIVO inician las semifinales de la Copa Libertadores en el estadio Monumental de Núñez. Para muchos esta será una especie de revancha por lo que pasó en la final de la edición pasada donde los dirigidos por Marcelo Gallardo se quedaron con el título continental tras derrotar a los xeneizes en tierras españolas.

▷ Vía FOX SPORTS | Copa Libertadores En Vivo: todos los detalles sobre las semis entre River Plate vs. Boca Juniors

Se paraliza el continente. El duelo más esperado de la Copa Libertadores 2019, River Plate ante Boca Juniors por la semifinal del torneo, se llevará a cabo este martes 01 de octubre desde las 19:30 horas (horario peruano) desde el Monumental, donde el 'Millonario' será local.

El estadio luce en perfectas condiciones tal y como lo ha publicado River Plate en sus redes sociales. Gracias a la ampliación, son cerca de 70 mil espectadores los que acudan a esta primera semifinal de la Copa Libertadores 2019. Los hinchas locales espera que se repita lo de la final del 2018, cuando el equipo de Marcelo Gallardo salió airoso tras vencer en la gran final al 'Xeneize' por 3-1 en tiempos suplementarios.