River - Boca EN VIVO | Rafael Santos Borré marca el primer gol tras polémico penal de Emmanuel Mas [VIDEO]

La final ha arrancado de una forma que pocos esperaban. Emmanuel Mas derribó por detrás a Rafael Santos Borré y fue el propio delantero colombiano el que marcó el primer gol en la semifinal de ida de la Copa Libertadores 2019 entre River Plate y Boca Juniors.

Esta jugada fue polémica. El derribo ocurrió minutos antes que el juez principal fuera a observar la jugada en el VAR, pues en un principio no cobró absolutamente e incluso alzó los brazos aludiendo que no fue penal. Esta vez, la tecnología hizo lo suyo, para bien.

¿Cómo ver Fox Sports 2 EN VIVO, ONLINE y EN DIRECTO? Aquí te contamos cómo seguir la transmisión del River Plate vs. Boca Juniors por la primera semifinal de la Copa Libertadores 2019, partidazo que se jugará hoy desde las 19:30 horas (hora de Perú) y 21:30 horas de Buenos Aires, Argentina. En esta nota encontrarás todos los detalles de lo que será este superclásico argentino a disputarse en el estadio Antonio Vespucio Liberti, más conocido como Monumental de Núñez. Además puedes seguir el minuto a minuto y todas las incidencias del cotejo en elbocon.pe.

¿Qué canales y emisoras de radio transmiten en vivo el River - Boca?

El único medio oficial es Fox Sports Latinoamérica y todos sus derivados que tiene para los diferentes países en el mundo. Si te encuentras en Perú, las emisoras radiales que llevarán en vivo y en directo este partidazo son: RPP Noticias 89.7 FM y 730 AM (Lima), 90.9 FM y 790 AM (Trujillo); Radio Capital 96.7 FM y 1470 AM (Lima) Exitosa Deportes 95.5 FM (Lima) y finalmente Radio Ovación 620 AM.

Mientras tanto en Argentina las radios que transmiten en vivo este partidazo son: Radio La Red 910 AM, Radio ESPN 107.9 FM Capital Federal y Radio Redonda 100.3 FM La Plata.