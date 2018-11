Riquemel sobre incidentes en el Monumental: "Lo más importante es la salud de los futbolistas"

Tras la postergación para este domingo del choque entre Boca Juniors y River Plate por la final de la Copa Libertadores, el ídolo del Boca, Juan Román Riquemel, lamentó los incidentes en el Monumental de Argentina, al considerar que el encuentro programado para el sábado último, debió haber sido una fiesta para la algarabía de los hinchas de ambos equipos.

Riquemel aseguró que ante esos hechos lo más importante viene a ser la salud de los futbolistas.

"Son personas, ya no importa el partido. Lo más importante es que ningún jugador esté lastimado gravemente. Lo demás, no interesa. He hablado con algunos de los que están ahí adentro. Primero, creo que lo más importante es la salud, como lo fue la vez de la cancha de Boca. No puedo creer cómo podemos vivir así, tuviera que haber sido una fiesta", sostuvo.

Juan Román Riquemel señaló que no puede creer lo ocurrido, como haber visto a personas inadaptadas lanzado piedras y muchos que estaban a su alrededor no hacían nada.

"Agotado, cansado de mirar todo lo que paso. De ver gente que tiraba piedras y que los de alrededor no haga nada, que no los paren. Tenemos que estar pensando y agradecer que no tenemos jugadores de Boca internados. No puedo creer lo que pasó", refirió el deportista en diálogo con Pasión por el Fútbol.