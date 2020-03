Binacional fue goleado ante River Plate en la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2020, sin embargo, una de las polémicas fue la acción de Reimond Manco, quien le pidió la camiseta a Ignacio Fernández.

Las reacciones no solo fueron en el Perú, ya que dos días después el diario Olé de Argentina hizo una nota sobre Reimond Manco, que fue titulada “Cuestionan a un jugador de Binacional por no jugar a ganar vs. River”, donde repasan las críticas que recibió el volante por el intercambio de camiseta.

“Las imágenes fueron mal vista por la prensa y los hinchas incaicos, que lo cuestionaron con dureza y hasta llegaron a expresar que no jugó para ganar", indican en la nota, donde también reproducen las declaraciones que tuvo Reimond Manco en entrevista a Gol Perú.

“Ya había hablado con Nacho antes del partido y habíamos quedado en cambiar camisetas. Eso no tiene nada que ver. Que yo haya cambiado una camiseta no influye en el resultado. Es un jugador al que admiro”, indicó Reimond Manco.

Debido a la suspensión de la Copa Libertadores y la Liga 1, Binacional no jugará hasta el 30 de marzo. El próximo partido de Binacional en la Copa será ante Liga de Quito en Juliaca.