Presidente de River acusa a jugadores de Boca tras agresión de hinchas

Rodolfo D'Onofrio, presidente de River Plate, deberá viajar a Asunción para reunirse con el presidente de Conmebol y el presidente de Boca Juniors para definir la fecha, hora y lugar en que se dispute la final de la Copa Libertadores, suspendida luego de la agresión por parte de los hinchas 'Millonarios' al bus de Boca.

Respecto a eso habló D'Onofrio y dejó una fuerte declaración, acusando a los jugadores de Boca Juniors: "Me dijeron que los jugadores de Boca hicieron gestos desde el micro a la gente de River. Cuando volvimos de la cancha de Boca también nos rompieron los vidrios. Esto pasa en el fútbol. Hay que tomar precauciones y tener las cortinas cerradas", indicó el presidente de River.

Los de Boca les iban cantando desde el bus pic.twitter.com/8nWjQJEYYU — HumorFPC (@HumorFPC) 24 de noviembre de 2018

Además, hizo una crítica a la organización y al plan de seguridad: "Me llamó la atención cuando vi todos los videos. No puede haber gente pegada al micro que estaba llegando. Tienen que estar al menos a 40 metros. Acá lo que ocurrió es que no hubo prevención para cuidar el ómnibus de Boca. Ha fallado la seguridad. River no puede hacer más. Los que vinieron el domingo se encontraron con una cosa distinta. Está claro que hubo un error de procedimiento el sábado", acotó D'Onofrio.

Todo se definirá este martes. Hay varias opciones para que se lleve a cabo el partido, desde jugarse sin público en el Monumental o que sea trasladado para el 8 de diciembre o, en el peor de los casos, que se juegue en Emiratos Árabes Unidos, lugar donde se realizará el Mundial de Clubes.

