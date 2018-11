Presidente de Conmebol y la amenaza a barristas de River y Boca [VIDEO]

La final de la Copa Libertadores entre River Plate y Boca Juniors se llevará a cabo el próximo domingo 9 de diciembre en el Santiago Bernabéu a partir de las 2:30 pm hora peruana. Este partido tuvo que ser postergado tras los incidentes ocurridos en el Monumental de Núñez y el Presidente de Conmebol ha enviado un contundente mensaje para los barras bravas, dado que se jugará con ambas hinchadas.

"Respecto a las barras, estoy seguro que para todo el trabajo que se hizo, el mensaje es que ni sueñen en viajar, no hay lugar para ellos, no hay lugar para nadie que no vaya con buena intención a alentar a su cuadro y estoy seguro que el mensaje y la señal que va a dar el hincha de Boca y River es la señal que el mundo está esperando. Van a ir, van a alentar, el fútbol da revancha y es momento de demostrarle que los buenos van a ganar", indicó el presidente de Conmebol.

Además, agregó que en ningún momento se puso en duda que el partido se lleve a cabo con público: "Bajo mi mandato, ese partido no se iba a hacer a puertas cerradas porque por pocos no se iban a privar muchos. Hubo mucha gente que fue con buena intención pero fallaron muchos sistemas y terminamos en este episodio, es un tema excepcional", finalizó Domínguez sobre el tema de las hinchadas.

"QUE LOS BARRAS NI SUEÑEN EN VIAJAR"#FSRadioSur | Alejandro Domínguez y un claro mensaje. pic.twitter.com/T7lCiERUz5 — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 29 de noviembre de 2018

El partido se jugará con ambas hinchadas y River Plate podrá recuperar el dinero que ha perdido debido a que pusieron a disposición 66 mil entradas para el duelo en el Monumental.

