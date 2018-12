Policía de España detuvo en aeropuerto a hincha de River Plate y lo deportará

El clásico entre River Plate y Boca Juniors que definirá al campeón de la Copa Libertadores 2018 a jugarse en el Santiago Bernabéu ya se empieza a vivir a tres días de su realización y con algunos hechos penosos.

Luego de confirmarse la detención del barrista de Boca Juniors, Maximiliano Mazzaro, la policía de España retuvo esta vez, en el aeropuerto de Barajas, distrito de la ciudad de Madrid, a Christian Ghisletti, un barrista de River Plate que fue integrante de los 'Borrachos del Tablón'.

El desdichado hincha será deportado en las próximas horas. Según pudo averiguar el diario digital 'Infobae', Ghisletti fue parte de la barra de River Plate hasta 2007 y actualmente asistía a una de las plateas del estadio Monumental. Ghisletti será enviado de nuevo a Argentina esta noche por las autoridades migratorias españolas.

Ghisletti no cuenta con antecedentes penales, pero su nombre está dentro del sistema de Tribuna Segura y figuraba en la lista de quienes tenían derecho de admisión -una atribución de la organización de la final para no dejar entrar a quienes no consideran personas idóneas por sus antecedentes-. Pese a esto, decidió viajar igual a España para intentar ingresar al estadio Bernabéu.

