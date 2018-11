Pedro Troglio y el tremedo patadón que metió en Universitario de Deportes

Pedro Troglio, extécnico de Universitario de Deportes y ahora de Gimnasia y Esgrima de La Plata, siempre se caracterizó por su vehemencia y la garra que les exigió a los jugadores. Por eso en el programa Nunca es Tarde de Fox Sport recordó como enseñaba a los cremas, patadón incluído, a "marcar" a los adversarios en la Copa Libertadores.

Durante la extrevista apareció en video su asistente Victor Bernay: "Me gustaría que le cuentes ese entretiempo en Universitario, en el que vos explicaba a los jugadores como había que 'meter' y como había que jugar el partido, lo dejo en vos que lo cuentes...", Pedro Troglio no pudo contener la risa y terminó por completar la anécdota.

Copa Libertadores 2018, partido Universitario de Deportes vs Oriente Petrolero en el Monumental, ganaba la crema pero Pedro Troglio no estaba satisfecho. "No se me sale mucho la 'chaveta' pero a veces sí, nosotros habíamos perdido 2-0 en Bolivia y ganábamos 1-0 en la vuelta, pero estaban muy livianitos los defensores con el '9' , un uruguayo. Entonces entro (al vestuario) a explicar medio caliente y digo: '¡Asi hay que marcar!', y lo tengo a Víctor Bernay llegando y vuelo en el aire y le doy una patada en la espalda, ¡Ja,ja,ja!. Imagínate los jugadores, no entendían nada, y Víctor tampoco, le pego a mi ayudante de campo un patadón de atrás y los jugadores se morían", dijo entre risas.

Luego Pedro Troglio contó como ganando 3-0, en la última jugada sale mal Raúl Fernández y le marcan el descuento a Universitario de Deportes que les costó la eliminación "y cuando termina (el partido) y vamos al vestuario,la patada se la metó en la cabeza del arquero, es día fue terrible...pero bueno, son accidentes".