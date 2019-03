​Pedro Gallese: "Nunca me he sentido titular en la selección peruana"

Tras el empate entre Alianza Lima y River Plate por la Copa Libertadores, Pedro Gallese se ha pronunciado y ha hablado también de la selección peruana.

Es así que en conferencia de prensa le preguntaron a Pedro Gallese, arquero de Alianza Lima si tras su actuación en el encuentro del miércoles este confirmaría su titularidad en la selección peruana.

Es así que Gallese sostuvo lo siguiente: "Yo creo que en la selección nadie es titular, nunca me he sentido titular en la selección, no me siento titular en los equipos que he estado, siempre peleo para mejorar, para ayudar al equipo", enfatizó.

Junto a esto, Pedro Gallese agregó sobre el encuentro entre Alianza Lima y River Plate: "El partido de hoy ha sido bastante duro como sabíamos que iba a ser, la hinchada se portó al 100% -agradecer a todos por su apoyo- y el equipo se planteó como se tiene que plantear los partidos de libertadores".

