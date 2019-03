Gallese y su 'deseo' para que Guerrero no juegue con Inter ante Alianza

Los trabajos en la selección peruana ya iniciaron y Pedro Gallese fue uno de los últimos jugadores en incorporarse a las prácticas en la Videna por el partido que tuvo con Alianza Lima en Brasil ante el Inter de Porto Alegre por la Copa Libertadores. La derrota por 2 a 0 hizo que el portero 'blanquiazul' bromee con la vuelta de Paolo Guerrero a las canchas de fútbol.

"Muy contento por él, sabemos todo lo que ha sufrido y todo lo que se ha preparado para llegar bien a la Copa América y para estar bien en su club. Que no vaya a jugar contra Alianza nomás (ríe), no me imagino que me meta un gol, tapándole un disparo sí. No lo hemos conversado pero lo que hablamos es para brindarle el apoyo", contó el portero luego de trabajar bajo las órdenes de Ricardo Gareca y Alfredo Honores.

Y es que Alianza Lima recibirá al Inter el 24 de abril en Lima y recién en ese encuentro, Paolo Guerrero podrá jugar de manera oficial con el cuadro brasileño ya que el 5 de abril, el 'Depredador' finaliza su sanción. Por otro lado, Gallese contó que se siente en óptimas condiciones para la 'bicolor'.

"Me he entrenado bien para dar lo mejor en mi equipo como en la selección. Llego bien, sin ningún problema y físicamente bien. Con partidos encima, con partidos internacionales. En el campeonato, lo que he podido jugar, me he sentido bien asi que a la selección vengo al 100%”, finalizó el golero.

TAMBIÉN LEE