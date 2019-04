Paolo Guerrero sobre si le anota a Alianza Lima: "No lo celebraría"

Lo dejó claro. Paolo Guerrero necesita minutos y goles con el Inter de Porto Alegre , su rival el próximo miércoles será el club de sus amores, Alianza Lima, sin embargo, el delantero de la selección peruana recibió la interrogante de qué pasaría si le anota un gol al conjunto 'grone': ¿Lo celebrarías o no?

Las risas en el 'Depredador' salieron de inmediato y dejó en claro que no lo haría. "No, es el equipo de mis amores, no celebraría ningún gol ante Alianza ya lo he dicho, con mucha seguridad digo que no", señaló el atacante peruano ante los medios de prensa que llegaron hasta la Videna.

Asimismo, Guerrero se mostró contento durante toda la conferencia de prensa, primero atendió a los periodistas de Brasil y posteriormente a los peruanos. Paolo Guerrero lleva dos goles con el Inter de Porto Alegre y ahora, en Copa Libertadores, puede anotar algunos más.

El Inter de Porto Alegre ya está clasificado a los octavos de final del torneo internacional, sin embargo, no quiere ceder puntos en la fase de grupos. Por último, Guerrero comentó que tiene tres años mas de contrato con el cuadro 'Colorado'.

