Paolo Guerrero recibió pifias de 85 mil hinchas de Flamengo por falta contra Diego Alves | VIDEO

La primera acción fuerte del partido la protagonizó Paolo Guerrero. Al minuto 3 del primer tiempo, el 'Depredador' fue a pelear un balón contra el portero Diego Alves, pero llegó tarde y chocó al golero brasileño, quien se quedó tendido en el césped reclamando una falta.

Lo cierto es que Paolo Guerrero no tuvo ninguna intención de golpear al portero de Flamengo y así también lo entendió el árbitro, quien decidió no mostrarle ninguna tarjeta al delantero peruano y solo le hizo una advertencia. Eso sí, no se salvó de las pifias de los más de 85 mil fanáticos de Flamengo que se dieron cita al Maracaná.

Video: Fox Sports

Al cierre de esta nota, Internacional no logra asumir el protagonismo del partido, que es dominado en su totalidad por Flamengo. El conjunto de Odair Hellmann apela a los contragolpes y balones largos a espaldas de los volantes, sin resultados favorables, por ahora.

