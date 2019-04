Panelista de Fox Sports minimizó a Binacional tras la goleada [VIDEO]

Independiente de Avellaneda consiguió una importante ventaja de cara al duelo de vuelta frente a Binacional por la Copa Sudamericana. El conjunto argentino ganó 4 a 1 y esto fue motivo de críticas para el equipo peruano por parte del panel del programa '90 Minutos' por Fox Sports.

"Para mí, se quedó corto. Ganó 4 a 1 y el gol del descuento fue innecesario. Binacional era mucho menos de lo que yo imaginaba". El 'Pollo' Vignolo añadió que "era un partido para 8 goles" y todos los panelistas coincidieron con ello.

"El gol de Binacional fue un regalo de Independiente", añadió otro de los panelistas del programa. Lo cierto es que Binacional llegará al duelo de vuelta en el Monumental de la UNSA, en Arequipa, con la misión titánica de remontar el resultado, algo que tras el trámite del partido de ida parece imposible.

De otro lado, Javier Arce, entrenador de Binacional, se encuentra fastidiado por no poder jugar en Juliaca: "La ilusión de la gente es que su equipo juegue en su ciudad y es lamentable que no se acepte jugar en la ciudad de Juliaca, que tiene un bonito estadio y que reúne todas las condiciones para un partido internacional. Lo único es que dicen es que no hay luz (artificial), pero el fútbol también se juega de día. Ese es el argumento y yo discrepo con eso", señaló el DT de Binacional.

