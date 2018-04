Pablo Bengoechea tras perder ante Junior: "Soy un burro"

Tras la dolorosa derrota de Alianza Lima en casa ante Junior, Pablo Bengoechea fue autocrítico y asumió la total responsabilidad por el pésimo resultado obtenido en casa. Esta era la última chance para el club de poder aspirar a una clasificación en la Copa Libertadores.

Duro consigo mismo

"Estoy muy conforme con todos los que han llegado al club. El único responsable aquí soy yo. Yo soy el burro, los futbolistas hacen su mejor esfuerzo", dijo Pablo Bengoechea tras una pregunta sobre los refuerzos de Alianza Lima para esta temporada.

Defiende a su equipo

Además, Pablo Bengoechea afirmó que no saldrá de Alianza Lima: "Me siento fuerte, con las mismas ganas de trabajar, el resultado nunca me cambia nada. Entiendo la molestia en la hinchada, pero los futbolistas son los más tristes. ¿Me quieren echar? No es así", dijo el técnico blanquiazul.

Lo cierto es que Alianza Lima no ha podido ser regular en este 2018. En el Torneo de Verano marcha a 13 puntos del líder Sporting Cristal y ahora es el colero de la Copa Libertadores; un equipo sin idea de juego clara y sin un esquema base definido.

