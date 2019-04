Olimpia armó la fiesta en vestuario del Nacional tras ganarle a Cristal

Olimpia de Paraguay vino a Lima con la tarea de sacar un buen resultado y lo logró. El cuadro 'Decano' goleó 0-3 a Sporting Cristal, se colocó como puntero del grupo C en la Copa Libertadores y al final armó la fiesta en el vestuario visitante del estadio Nacional.

'Rey de Copas' de fiesta

Los jugadores de Olimpia armaron la fiesta en el vestuario, los goles de Santa Cruz, Mendieta y Rojas fueron suficientes para que el cuadro visitante se lleve los tres puntos, desplazando del primer lugar a la Universidad de Concepción, próximo rival de Sporting Cristal en la Copa Libertadores.

La defensa es el punto más bajo de Sporting Cristal y queda más que demostrado en la presente edición. Si clasifican a un torneo internacional para la próxima temporada, no queda duda alguna que este debe ser el punto principal a reforzar.

'Lo único que hice es cambiar a los jugadores de posición, nada más, evidentemente no sirven las explicaciones porque usted no entiende. Usted no entiende porque usted es un imbécil, nunca ha jugado fútbol y menos dirigido en primera como yo', comentó el técnico Claudio Vivas tras el mal resultado en Lima.