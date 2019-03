No hay tiempo para lamentos [OPINIÓN]

El sinsabor que le dejó al plantel de Alianza Lima el empate ante River Plate por Copa Libertadores prácticamente en la última jugada del partido, tras el golazo de Cristian Ferreira mediante un tiro libre a los 96 minutos, ocasionó bronca, llanto, impotencia y cólera al hincha blanquiazul, ya que el equipo de sus amores no pudo mantener la ventaja y cedió dos puntos en condición de local en su debut en dicho torneo.

Sin embargo, pese al resultado, el hincha de Alianza Lima tenía claro que los jugadores habían dado todo en el campo de juego y no había nada que reprocharles. Su equipo corrió, defendió hasta muchas veces exigiéndose físicamente con tal de conseguir el resultado favorable que les permita soñar con lograr el triunfo y de alguna manera retribuir el enorme esfuerzo económico de su gente que había realizado para ir al estadio. El marco que se vio en el Nacional fue hermoso. Familias, niños, ancianos no dejaban de gritar durante los 90 minutos de juego.

El equipo del profesor Miguel Ánge Russo no se achicó, buscó generar peligros por las bandas con un José Miguel Manzaneda siendo desequilibrante por el sector izquierdo proyectándose para hacer peligro e incluso anotó el gol blanquiazul. Por la banda derecha, Kevin Quevedo no solo busco imponerse con su velocidad y habilidad en el uno contra uno. Además, Luis 'Cachito' Ramirez sacó a relucir todo su talento para ser el conductor de juego en Alianza y comandar los ataques. Por otra parte, Mauricio Affonso - que pese a que se falló en un mano a mano ante Armani un gol claro, ya que se apresuró en su decisión de rematar al arco y le pegó despacio. El delantero charrúa siempre luchó arriba, buscando pivotear y buscar las espaldas de los defensas de River Plate para generar peligro a favor del elenco de Alianza Lima.

Además, quedó demostrado que Wilder Cartagena maduró mucho tras jugar en México. No solo marca, sino también distribuye el balón y hace que Tomás Costa esté teniendo un mejor desempeño al realizado la temporada pasada. En el arco, Pedro Gallese atajó muy bien. Incluso, adivinó el remate de penal de Rafael Santos Borré. El golero demostró que en estos partidos complicados puede ser de mucha ayuda para el elenco de Alianza Lima, ya que su experiencia mundialista sale a relucir en esta clase de partidos, dónde el nivel de exigencia es fuerte.

Guidino, Cuba y los centrales Riojas y Godoy también jugaron muy bien, pero lamentablemente no fue suficiente para que Alianza Lima consiga el triunfo.

Finalmente, la lección que dejó este duelo al técnico Russo, es que no solo basta que el equipo compita de igual a igual, sino que no debe perdonar al rival, ya que cuando tenga la oportunidad de sentenciar el partido lo tiene que hacer, porque los rivales de jerarquía no perdonan. Ahora, Alianza Lima este sábado visita a Academia Cantolao por la cuarta fecha de la Liga y el miércoles juega ante Internacional (Brasil) en condición de visita. Por eso, ya no hay más tiempo para lamentos y el elenco blanquiazul tiene que seguir por esa misma línea y de seguro dará batalla en Copa Libertadores, pues demostró que tiene equipo para competir y un estratega con la suficiente experiencia para afrontar grandes retos. El hincha por su parte debe seguir llenando el estadio cuando sea local para motivar a estos chicos que por lo visto están dejándolo todo en este nivel alto de competencia.