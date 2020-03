Alianza Lima jugará este jueves 12 de marzo ante Racing Club, que tiene a Nery Domínguez totalmente recuperado para el duelo ante los blanquiazules y seguramente irá desde la partida en el duelo por Copa Libertadores 2020. El jugador habló en conferencia de prensa.

“Hemos conseguido tres puntos de visitantes, ahora nos toca jugar en casa con nuestra gente y esperamos sumar de a tres para encaminar la clasificación. Vamos a tratar de ser protagonistas y ojalá que desde el primer minuto podamos manejar el partido”, afirmó Nery Domínguez en la previa al duelo ante Alianza Lima.

Además, habló sobre el cuadro blanquiazul en la previa: “Con respecto al rival de mañana, hemos visto algo, tuvimos poco tiempo para prepararlo es la realidad, pero en la concentración seguiremos analizando y viendo todos los detalles para hacer un gran partido”, sentenció.

Cabe recordar que en Argentina se han suspendido todas las actividades deportivas debido al coronavirus, pero esto no afectará a la Copa Libertadores. El ministro de Turismo y Deportes de Argentina, Matías Lammens, afirmó lo siguiente: “Se ha tomado la decisión de suspender todas las actividades que tuvieran participantes provenientes de países donde hay circulación comunitaria. No incluye torneos locales, no incluye Copa Libertadores”, comentó en Radio La Red.