A solo dos días del debut en Copa Libertadores ante Alianza Lima en Matute, Nacional tiene un serio problema para su once titular: el goleador, Nicolás Bergessio, no podrá estar presente desde el arranque para el duelo ante los blanquiazules. Según reporta Ovación Digital de Uruguay, tiene una pequeña rotura fibrilar y no será tomado en cuenta como titular.

Quien ocupará su lugar es Thiago Vecino, joven jugador del plantel de Gustavo Munúa. Otro gran problema que ha tenido el DT para armar el once titular es el reemplazo de Claudio Yacob, quien le cederá su lugar a Gabriel Neves.

Por ahora, Gustavo Munúa solo tiene a 9 hombres 100% confirmados en el once titular: Luis Mejía; Mathías Suárez, Guzmán Corujo, Matías Laborda, Agustín Oliveros; Gabriel Neves, Felipe Carballo, Gonzalo Castro y Thiago Vecino. Además, según reporta el citado medio “A ellos se pueden sumar Brian Ocampo, Santiago Rodríguez, Emiliano Martínez o Sebastián Fernández. Que ingrese Martínez podría aparejar, por ejemplo, que Carballo pase a la derecha y el juvenil sea el socio de Neves”, indicaron.

Recordemos que Nacional viene con un plantel bastante joven en cuanto a promedio de edad, pues tienen 22.8 años en promedio y solo hay dos jugadores que pasan los 25 años: Luis Mejía (arquero de 28 años) y Gonzalo Castro (volante ofensivo de 32 años).

